Vlam slaat letterlijk in de pan: twee gewonden WHW

22 februari 2019

13u29 0 Brussel In Evere zijn twee personen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw. De twee bewoners van een flat raakten bevangen door de rook en een van hen is er ernstig aan toe.

De brand brak kort voor de middag uit op de zevende verdieping van een 14 verdiepingen tellend gebouw in de Goede Herdersstraat in Evere. De bewoners waren aan het koken toen olie in een pan vuur vatte. Ze probeerden het vuur te blussen door er water op te gooien maar dat had enkel tot gevolg dat het vuur verder uitbreidde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het gebouw werd geëvacueerd terwijl de brandweer het vuur te lijf ging.

De brand was uiteindelijk snel geblust maar de getroffen flat is minstens tijdelijk onbewoonbaar. De andere flats konden we gevrijwaard worden van schade. Beide bewoners raakten bij de brand bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Een van hen was er erg aan toe en werd weggebracht onder begeleiding van een MUG-team.