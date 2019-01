Vlaanderen eregast op 50ste verjaardag van de Brusselse boekenbeurs Jasmijn Van Raemdonck

14 januari 2019

17u08 1 Brussel De Brusselse boekenbeurs nodigt Vlaanderen op haar gouden jubileum uit als eregast. Hiermee wil de beurs de culturele rijkdom van ons kleine land in de kijker plaatsen. Een goede zaak voor de Vlaamse literatuur, vindt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

Liefhebbers van literatuur kunnen tussen 14 en 17 februari hun hart ophalen op de site van Thurn & Taxis. Zoals ieder jaar zet de Brusselse boekenbeurs, de Franstalige tegenhanger van de Antwerpse beurs, één land in de bloemetjes. Op de vijftigste editie krijgt Vlaanderen de titel van eregast toegekend. Het is volgens Sven Gatz een uitgesproken kans om een brug te bouwen tussen de Nederlandstalige en Franstalige Belgen die van boeken houden.

Absurd

Het Vlaams paviljoen op de boekenbeurs wordt gedoopt tot ‘De Vlaamse flirt’. “Wij willen de Franstalige Belgen verleiden met onze Vlaamse cultuur”, lacht Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren. “Wij hopen hiermee het bereik van de Vlaamse literatuur en de kennis over Vlaamse auteurs bij de Waalse gemeenschap te vergroten”. Het is volgens hem absurd dat de Vlaamse auteurs beter gekend zijn in Parijs dan in Wallonië. “Ik hoop dat dit een eerste stap is in de Waalse ontmoeting met de Vlaamse literatuur”. Om hier ook in de toekomst op verder te bouwen, sloten de Antwerpse en de Brusselse boekenbeurs een akkoord van drie jaar waarbij zij elkaar op elke editie uitnodigen. “Zo kunnen lezers de Belgische literatuur ontdekken over de taalgrens heen”, aldus Van Bockstal.

Ook Vlamingen welkom

Met een ruimte van 250 m² in het midden van de beursvloer krijgt de Vlaamse literatuur vier dagen lang een ereplaats. Die ruimte wordt grotendeels ingericht als een theater, waar doorlopend auteursoptredens zullen plaatsvinden. Het Vlaams paviljoen zal 60 Nederlandstalige auteurs verwelkomen die hun boeken maar ook de Franstalige vertalingen ervan komen voorstellen. Onder meer Tom Lanoye, Brecht Evens, Charlotte Van den Broeck en Michael De Cock zijn er te gast.

Daarnaast zullen de Vlaamse schrijvers, tekenaars en vertalers ook 37 presentaties geven. De organisatoren van de Brusselse boekenbeurs benadrukken dat de beurs tweetalig is, en dus ook Nederlandstalige boekenliefhebbers welkom heet. “Vlamingen vinden nog veel te weinig de weg naar de Brusselse boekenbeurs”, vindt Sven Gatz. Hij hoopt dat de beurs met het Vlaamse paviljoen ook meer Nederlandstalige bezoekers zal aantrekken.