Vlaams Parlement opent interactief Bezoekerscentrum WHW

15 november 2018

19u40 0 Brussel Het Vlaams Parlement heeft vandaag zijn interactieve Bezoekerscentrum officieel ingehuldigd. Dit weekend volgt de feestelijke opening voor het brede publiek.

Het Bezoekerscentrum wil op een digitale en interactieve manier bezoekers informeren over het Vlaams Parlement, de werking van de democratie in Vlaanderen en de wording van de Vlaamse deelstaat. Met het Bezoekerscentrum wil het Vlaams Parlement het aantal bezoekers verdubbelen van 20.000 naar 40.000. Kostplaatje van het project: 1,5 miljoen euro. Het Vlaams Parlement besliste in 2012 te stoppen met de tijdelijke tentoonstellingen in de Lokettenzaal van het parlement. De wat tegenvallende bezoekerscijfers konden de hoge kosten, 200.000 euro per jaar, niet meer verantwoorden.

Parlementarium

Eind 2013 besliste het parlement dan om op dezelfde locatie een interactief Bezoekerscentrum uit te bouwen, een beetje naar het voorbeeld van het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Na een parcours met enkele hindernissen – zo moest de aanbesteding twee keer in de markt gezet worden – is het Bezoekerscentrum helemaal klaar. Bedoeling is dat bezoekers er op een interactieve en digitale manier kunnen kennismaken met het Vlaams Parlement en de werking van de Vlaamse democratie.

Nagemaakt halfrond

Aan de hand van een audiogids, geanimeerde filmpjes, bewegende infografieken, actiebeelden van Vlaamse parlementsleden, enz… komen bezoekers onder andere meer te weten over hoe er gestemd wordt, waar partijen voor staan en hoe Vlaanderen door de tijd heen meer autonomie heeft gekregen. In een nagemaakt halfrond kunnen bezoekers ook zelf stemmen over een aantal stellingen. Dit weekend opent het Bezoekerscentrum voor het brede publiek. Naast de interactieve tentoonstelling zijn er tal van activiteiten gepland. Zo kunnen bezoekers speeddaten met parlementsleden, zijn er workshops rond democratie gepland net als rondleidingen door het parlement en een lezing van professor Bruno De Wever.

De realisatie van het Bezoekerscentrum heeft 1,5 miljoen euro gekost. Bedoeling is dat het Bezoekerscentrum helpt om het aantal bezoekers aan het parlement te verdubbelen van 20.000 naar 40.000 per jaar.