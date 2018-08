Vijver geteisterd door sluikafval en dode eenden 21 augustus 2018

02u39 0 Brussel In de vijver van Anderlecht zijn dode eenden gevonden. Volgens Ecolo-lid Allan Neuzy stikten de eenden in het afval van sluikstorters. Schepen Elke Roex trekt dat in twijfel, maar vreest voor een bacterie in het water.

Het was Allan Neuzy die de dode eenden en de erbarmelijke staat van de vijver opmerkte. "Wat een schande", briest hij. "De dode eenden dobberden rond in een vervuilde vijver vol modder en algen."





Drankblikjes, afgebroken takken en huisvuil drijven rond op het water. De afgelopen dagen werd zelfs een winkelkar in het water gedumpt. "De vijver ligt er al lang erbarmelijk bij", verzucht Neuzy. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de gemeente die bevoegd is voor de schoonmaak.





"Het water van de vijver staat 50 centimeter lager dan normaal. Onze pompen kunnen zo geen nieuwe beluchting in de vijver injecteren, waardoor veel meer algen opduiken", reageert schepen van Netheid Elke Roex. "Door het laagstaande water komt alle vuilnis bovendrijven en lijkt het veel smeriger dan anders." Ze belooft om de vijver te laten schoonmaken, maar net doordat het waterpeil zo laag staat, wordt dat geen makkelijke klus. "Normaal varen we met bootjes op het water om al het vuil op te scheppen. Maar omdat er onvoldoende water is, kunnen we niet uitvaren. Het afval drijft voornamelijk aan de kant, dat kunnen we dus met netten opscheppen."





De gemeente laat nog onderzoeken hoe de vier eenden stierven. Roex betwijfelt immers of het afval iets met hun dood te maken heeft. "We vermoeden dat ze door een ziekte gestorven zijn." (DCFS)