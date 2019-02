Vijftig studenten gamen hele weekend lang WHW

24 februari 2019

11u32 0 Brussel Topweekend voor gamers! De Mandelazaal onder aula Q werd dit weekend omgetoverd tot een landschap vol computers. Een 70-tal studenten streden 2 dagen en nachten lang tegen elkaar in verschillende games.

League of Legends, Global Offensive, Rocket League, Tetrinet en Call of Duty zijn maar enkele van de populaire games die gespeeld werden. Zo’n 50 studenten ‘trotseerden’ het lenteweer om te gaan gamen. Met het initiatief hopen de organisatoren VUB-studenten met een passie voor gamen en computers dichter bij mekaar te brengen. De party startte op vrijdag om 18 uur en eindigde zondagmiddag om 14 uur. Het jaarlijkse computerfeestje is de grootste in zijn soort op de VUB. Benieuwd of alle gamers fris en fit in de les geraken...