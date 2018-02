Vijftig extra slaapplaatsen in winteropvang 09 februari 2018

02u44 1

De winteropvang voorziet extra slaapplaatsen. Door de enorme vrieskou van de voorbije dagen kampte de wintervoorziening met een overvloed aan vragen naar bedden. In de slaapplaatsenvoorziening van Samusocial op de Pointcarrélaan werden vijftig nieuwe bedden voorzien. "Omdat er heel wat families op onze deur klopten, voorzagen we een hele verdieping speciaal voor hen", legt woordvoerster van Samusocial Marie-Anne Robberechts uit. "Met als gevolg dat we noodgedwongen heel wat individuen moesten weigeren. Omdat het de laatste dagen zo koud was, waren immers zo goed als alle 980 bedden gevuld." Ook de 300 slaapplaatsen in Haren zijn elke avond ingenomen. Mogelijk opent er ook een ander centrum in de buurt, maar die beslissing moet nog genomen worden. De extra bedden blijven tot zolang nodig.





(DCFS)