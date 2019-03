Vijf tips voor dit weekend: Carnaval, een stevige wandeling en theater in het Brussels Redactie

08 maart 2019

16u43 0 Brussel Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

KRAAINEM: De veertigste Carnavalstoet gaat uit

Het Aalsters carnaval beet vorig weekend de spits af en dus staat dit weekend ook het jaarlijkse carnaval in Kraainem op het programma. Het is een bijzonder carnavalesk jubileum voor het Gemeentelijk Carnavalscomité Carnafolk. want in 2019 wordt de vierenveertigste editie gevierd en alle veelvouden van elf zijn voor carnavalisten goed om een feestje te bouwen. Zaterdag gaat de veertigste carnavalstoet uit vanaf 14.33 uur. De carnavalisten vertrekken op de Baron D’Huartlaan en volgen een parcours via de Astridlaan, Jules Adantstraat, Hebronlaan, Bosstraat, Fortonlaan, Lijsterbessenbomenlaan en Arthur Dezangrélaan. Omstreeks 16.33 uur trekt de stoet dan voorbij de tribune aan het gemeentehuis. De kinderen kunnen zich na de stoet uitleven op de attracties op de Carnavalkermis en in zaal Cammeland wordt het feest zaterdagavond afgesloten met een Carnaval-danscafé.

VILVOORDE: Chiro Houtem bouwt feestje in ruiterijcomplex

Chiro Houtem organiseert vrijdag en zaterdag de jaarlijkse Houtemse Bierfeesten in het ruiterijcomplex in Vilvoorde. Vrijdagavond start het weekend al met een leuke quiz die voor de derde keer georganiseerd wordt en intussen zo populair is dat de inschrijvingen al afgesloten werden. Maar geen nood, het feest wordt op zaterdag gewoon verdergezet met een stevige fuif. Het opkomend dj-talent Omdat het kan Soundsystem staat dit keer samen met zijn beste vriend Average Rob op de affiche. Sinds kort zijn ze elke zaterdag te beluisteren op StuBru in het programma Boitlyfe. Net als vorig jaar zal T.Mastis ook van de partij zijn. Opener van de avond is het duo Bassmode en Petidis zal de drieëndertigste editie van de Houtemse Bierfeesten afsluiten. Vorig jaar lokten de Houtemse Bierfeesten een vierhonderdtal bezoekers.

BEERSEL: De wolf ontdekken in het provinciedomein

Op het provinciedomein stond de krokusvakantie in het teken van de wolf en dat is ook dit weekend nog zo. Het domein stelt ‘Roger’ ten toon, de eerste wolf die als verkeersslachtoffer om het leven kwam. Vrijdag komen bezoekers meer te weten over ‘Rewilding’, de terugkeer van de wilde natuur in België. Doorlopend is er een geocache-zoektocht. De provincie Vlaams-Brabant pikt in op de heisa die ontstaan is door de terugkeer van wolven in ons land en wil bezoekers duidelijk maken wat feit of fictie is. De geocache-zoektocht kan doorlopend van 9 uur tot 20 uur afgelegd worden. Op zondag kan Roger bewonderd worden van 15 uur tot 18 uur in de NME-zaal waar een gids uitleg zal geven.

HERNE: Wandelen over de taalgrens

De winter ligt stilaan achter ons en dan kan een wandeling al eens deugd doen. Wandelclub De Marktrotters organiseert daarom zondag de Kriek- en Mattentochten. Het is de zesendertigste editie van het evenement. De uitvalsbasis is sporthal De Hernekouter en deelnemen kost 1,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar wandelen gratis mee. Dit keer schotelt de club de wandelaars tochten voor over afstanden van 4, 6, 10, 15, 22 en 32 kilometer. De kortste afstand is geschikt voor rolwagens en komt onder andere langs de Sint-Waltrudiswatermolen. Op de langere afstanden liggen onder andere het park en het kasteel van Edingen en ook het pittoreske en landelijke Mark wordt aangedaan. De Marktrotters organiseren op zondag 21 juli de Urbanustochten en op zondag 15 december de Eindejaarstochten. Wie aan die drie evenementen deelneemt, krijgt op het einde van het wandelseizoen een grote fles César-bier mee naar huis.

HALLE: Theater in het Brussels dialect

Het Brussels Volkstejoêter voert de voorstelling ‘De vuinoêm’ op in cultureel centrum ’t Vondel in Halle. Het verhaal is een komedie van Matthieu Delaporte en Alexandre De La Patellière. Claude Lammens stond in voor de ‘verbrusseling’. Het stuk gaat over een sympathieke reünie met een gezellig etentje dat uitdraait op een slaande ruzie onder vrienden omdat men niet akkoord geraakt over de naamkeuze van de baby op komst. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om openstaande rekeningen te vereffenen. Opgespaarde frustraties komen boven tafel, geheimen worden opgebiecht en relaties glijden vloekend en tierend naar de rand van de afgrond. Een ticket kost 22 euro en kan via mail gereserveerd worden op hkvdefleerefluiters@hotmail.com of na 17 uur op 0498/037.86.