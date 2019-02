Vijf personen uit brandende woning gered WHW

08 februari 2019

15u15 0 Brussel Vijf bewoners van een huis in Schaarbeek zijn ternauwernood aan een brand kunnen ontsnappen. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 14.16 uur ontstond er een brand in een rijhuis in de Vooruitgangstraat in Schaarbeek. Het betrof een schouwbrand die nadien uitbreidde naar de houten vloer van de verdieping. Vijf personen konden via een zogenaamde luchtladder en via de trap gered worden door de brandweer. “Zij waren allemaal bevangen door rook, waarvan één ernstig,” zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Twee onder hen werden overgebracht naar het ziekenhuis.” De brand raakte onder controle omstreeks 14.42 uur.