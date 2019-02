Vijf mensen opgepakt voor geweld tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek WHW

28 februari 2019

11u23 0 Brussel Het Brussels parket heeft vijf verdachten, waarvan drie minderjarigen, opgepakt naar aanleiding van de rellen tijdens oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek. Twee minderjarigen werden na verhoor vrijgelaten, de andere drie zijn ter beschikking gesteld van het parket.

Tijdens de oudjaarsrellen in Molenbeek werden verschillende handelszaken geplunderd. Ook werden agenten en brandweerlui belaagd. De politie van zone Brussel-West voerde woensdag in dat kader vijf huiszoekingen uit. De onderzoeksrechter besliste één van hen aan te houden en in verdenking te stellen voor feiten van beschadiging van onroerende goederen, diefstal met braak en beschadiging van roerende goederen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten in bende werden gepleegd. De andere verdachte, ook een man, werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Hij blijft verdachte in het dossier, maar werd niet in verdenking gesteld, noch aangehouden. De derde verdachte, een minderjarige, werd voor de jeugdrechter geleid voor betrokkenheid bij dezelfde feiten. Het parket vroeg de plaatsing in een gesloten instelling, maar de jeugdrechter is hier niet op ingegaan.