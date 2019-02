Vijf mensen opgepakt voor geweld tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek: "Bewijs dat er geen straffeloosheid is” WHW ADN

28 februari 2019

11u23 7 Brussel Het Brussels parket heeft vijf verdachten, waarvan drie minderjarigen, opgepakt naar aanleiding van de rellen tijdens oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek. Eén verdachte is onder aanhoudingsbevel geplaatst, de vier anderen zijn na verhoor vrijgelaten.

De politie van de zone Brussel-West had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van het metrostation Zwarte Vijvers.

Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en verschillende zaken werden geplunderd. De politie en brandweer werden belaagd en met stenen bekogeld. Vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten beschadigd, vier agenten raakten ook lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij beschadigd.

Huiszoekingen

De politie hield die nacht een twintigtal personen administratief aan en verrichtte ook twee gerechtelijke arrestaties. Het parket liet één van die twee voorleiden bij de onderzoeksrechter, terwijl de tweede een rechtstreekse dagvaarding kreeg. De man werd op 15 februari al veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

In het kader van de oudejaarsrellen voerde de politie gisteren dan ook vijf huiszoekingen uit, er werden ook vijf verdachten opgepakt. Twee minderjarigen werden na verhoor vrijgelaten en de drie andere verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket, van wie twee meerderjarigen.

Eén verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst

“De onderzoeksrechter besliste één van hen aan te houden en in verdenking te stellen voor feiten van beschadiging van onroerende goederen, diefstal met braak en beschadiging van roerende goederen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten in bende werden gepleegd”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Deze man zal maandag voor de raadkamer verschijnen.

De andere verdachte, ook een man, werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. “Hij blijft verdachte in het dossier, maar werd niet in verdenking gesteld, noch aangehouden.” De derde minderjarige verdachte werd voor de jeugdrechter geleid. Het parket vroeg de plaatsing in een gesloten instelling, maar de jeugdrechter is hier niet op ingegaan.

Het gaat om ernstige en ontoelaatbare feiten. Ik feliciteer de politie met hun werk Burgemeester Catherine Moureaux

“Bewijs dat er geen straffeloosheid is”

Dat de politie vijf verdachten heeft opgepakt voor het geweld, is volgens burgemeester Catherine Moureaux “een bewijs dat er geen straffeloosheid heerst in de gemeente”. Volgens Moureaux konden de vijf opgespoord worden na het verzamelen van videobeelden. “Molenbeek laat geen straffeloosheid toe. Het gaat om ernstige en ontoelaatbare feiten. Ik feliciteer de politie met hun werk.”

