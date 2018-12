Vijf mensen getroffen door CO-intoxicatie Jasmijn Van Raemdonck

22 december 2018

18u11 0 Brussel Vijf mensen, waaronder ook twee kinderen, werden zaterdag het slachtoffer van CO-intoxicatie. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Een moeder en haar kind kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag toe op de spoeddienst van het Sint-Janziekenhuis met symptomen van een CO-intoxicatie. Op vraag van de spoedarts trok de brandweer om 1.05 uur naar de woonplaats van de slachtoffers in de Ijzerkruisstraat in Brussel voor een nazicht. Ter plaatse stelde de brandweer vast dat het eerste en het derde verdiep van het gebouw onbewoond zijn. Op het tweede verdiep merkten zij een hoge concentratie CO op. De drie aanwezige bewoners, waaronder ook een kind, werden overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke oorzaak van de intoxicatie is een verouderde verwarmingsketel in het gebouw. Die werd door de technieker van Sibelga verzegeld. De netbeheerder voor elektriciteit en gas deed ook een grondige controle van het hele gebouw. De brandweer benadrukt dat een onderhoud en nazicht van installaties maar ook de plaatsing van een CO- en een rookmelder belangrijk zijn.