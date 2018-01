Vierhonderd deelnemers doen gooi naar record 'kerstboomwerpen' 02u23 0 Foto Baert Een stevige worp, zo lijkt het. Maar het record uit 2015 bleef toch netjes overeind. Brussel Kerstboomverbranding? Iets uit vervlogen tijden voor Oudergem. Daar vond afgelopen weekend de vierde editie plaats van het kampioenschap kerstboomwerpen.

Liefst vierhonderd deelnemers gingen op het Pinoyplein voor een nieuw record. Er waren vier categorieën: mannen, vrouwen, kinderen en groepen. Het opzet was eenvoudig: wie de kerstboom het verst weggeslingerd krijgt, wint. En die winnaar gooide de kerstboom dit jaar over een afstand van 7,96 meter. Stevig, maar niet genoeg om het record van 2015 (8,83 meter) te breken. Al werd er wel een ander record verbroken: dat van het aantal deelnemers. Vorig jaar daagden er immers 'slechts' 230 mensen op.





Wie het niet zag zitten om zelf ook even een kerstboom weg te slingeren, kon ook genieten van verschillende optredens en een glaasje glühwein. "Het kampioenschap is stilaan een echte traditie", zegt organisator Pieter De Sutter. "We zien het aantal deelnemers dan ook jaar na jaar stijgen. We hebben deze keer ook voor het eerst verwarmde tenten geplaatst, waardoor deelnemers en toeschouwers ook wat langer bleven plakken." (RDK)