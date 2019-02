Vier minderjarigen vast voor grote vechtpartij aan school SRB/MBL

14 februari 2019

Vier minderjarigen zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij de grote vechtpartij bij het Institut des Arts et Métiers. In de Dauwstraat, een zijstraat naast de school, gingen een veertigtal jongeren met elkaar op de vuist. Een jongen kreeg een messteek in zijn rug. “Ze vielen de bewaker aan die bij de zij-ingang stond. Hij wilde hen niet binnenlaten”, zegt een getuige. “Die meneer is opgehaald met de ambulance.”

De jongeren gooiden met stoeptegels naar elkaar. “Er lag een grote stapel van die stenen omdat de stoep wordt vernieuwd. Toen de ene groep jongeren wegvluchtte voor de andere, kreeg een jongen een messteek in de rug. Dat gebeurde net voorbij het café op de hoek van de Dauwstraat. De politie was er snel bij. Bijna alle jongeren zijn toen weggerend. De politie heeft een paar vluchters kunnen grijpen.”

Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis. “Intussen is hij buiten levensgevaar”, zegt woordvoerder Gilles Dejemeppe van het Brussels parket. De jeugdrechter moet nog beslissen wat er met de vier minderjarigen moet gebeuren. Het parket zegt dat het gevecht wellicht niets te maken heeft met de school. De betrokkenen zouden geen leerlingen van het Institut des Arts et Métiers zijn. (SRB/MBL)