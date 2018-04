Vier jaar cel voor verkrachten echtgenote 11 april 2018

Een Brusselse veertiger is veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel voor het verkrachten en slaan van zijn eigen vrouw. Ook werd hij veroordeeld voor geweld tegen haar broer. Die laatste werd zo hard aangepakt dat hij zijn geurzin verloor. Opvallend: de beklaagde en het slachtoffer zijn opnieuw samen. De vrouw stelde zich dus ook geen burgerlijke partij op het proces. De rechtbank achtte het niettemin bewezen dat de man zijn vrouw op 31 maart 2016 tot seks had gedwongen. Op het proces had hij nog beweerd dat zijn vrouw zichzelf had verwond en dat zijn schoonbroer hem had aangevallen. "U hebt geen enkel respect voor uw vrouw en het lijkt erop dat u geen enkele wroeging heeft omtrent de feiten", aldus de rechter. (WHW)