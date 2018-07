Vier jaar cel voor 'tiran' 11 juli 2018

Een Turkse man uit Ganshoren is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het fysiek en psychisch mishandelen van zijn vrouw en haar dochter. Zijn echtgenote diende drie jaar geleden klacht in tegen hem nadat het haar te veel was geworden. "Hij controleert alles in mijn leven. Zelfs op mijn werk daagt hij regelmatig op", klonk het. Onderzoek wees uit dat hij haar meerdere keren per week sloeg. Ook haar dochter uit een eerdere relatie leed onder het agressiebewind van de man. Op haar 17de bedreigde hij haar met een mes om haar zo te dwingen seksuele handelingen te stellen. "De beklaagde is een huiselijke tiran de zich te buiten ging aan bedreigingen en extreem geweld", aldus de rechter. (WHW)