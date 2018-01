Vier flatbewoners naar ziekenhuis na brand 22 januari 2018

Bij een brand aan de Bergensesteenweg in Anderlecht zijn zaterdagochtend vier personen bevangen geraakt door rook. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar.





Het vuur brak zaterdagochtend om 8 uur uit. De brandweer had het vuur na een kleine twee uur volledig geblust, maar de schade aan het flatgebouw is wel aanzienlijk. De appartementen op de eerste, tweede en derde verdieping liepen heel wat rookschade op en zijn dan ook tijdelijk onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk is die ontstaan door een probleem met de elektriciteit. Verder onderzoek moet meer klaarheid scheppen. (DBS)