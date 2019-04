Vier extra flitspalen moeten gevaarlijke Haachtsesteenweg wat veiliger maken Robby Dierickx

05 april 2019

13u32 0 Brussel Op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek zijn vrijdagmiddag vier nieuwe flitspalen geplaatst. Twee palen staan ter hoogte van het kruispunt van de Voltairelaan, de twee andere aan het kruispunt met de Schaarbeekseshaard. Eerder was er sprake van de komst van trajectcontrole op de steenweg, maar dat plan werd uiteindelijk afgeschoten.

De discussie rond de onveiligheid op de Haachtsesteenweg laaide de voorbije jaren opnieuw fel op na enkele zware ongevallen. Zeker na de dood van journaliste Stephanie Verbraekel, die in november 2017 om het leven kwam toen ze de steenweg in Schaarbeek over stak en aangereden werd door een wagen, werd om actie geschreeuwd. Het idee van een trajectcontrole werd gelanceerd, maar dat plan bleek uiteindelijk niet haalbaar door de vele zijstraten die de Haachtsesteenweg telt.

Maar nu heeft het Brusselse gewest wel vier nieuwe flitspalen op de steenweg in Schaarbeek geplaatst. Twee palen staan aan het kruispunt met de Voltairelaan en twee andere werden aan het kruispunt met de Schaarbeeksehaard gezet. De lokale politie Brussel-Noord zal de flitspalen beheren.