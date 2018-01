Vier drugscafés gesloten 31 januari 2018

Sinds de start van het nieuwe jaar werden in Molenbeek al vier cafés gesloten wegens drugshandel. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er in totaal zeven. De cafés die nu gesloten werden, bevinden zich allemaal in de omgeving van Ribaucourt. Ze blijven minstens zes maanden dicht. (VDBS)