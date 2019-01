VIDEO. Gewone parkeerplaatsen worden ingeruild voor gehandicaptenplaatsen Redactie

24 januari 2019

Het valt op, de blauwe strook tussen de andere parkeerplaatsen op de Guldenvlieslaan in Brussel. Het is een actie van Brussel Mobiliteit om extra aandacht te vragen voor de parkeerplaatsen voor gehandicapten. De plaatsen zijn beperkt en als die bezet zijn komen deze mensen al snel in de problemen. Daarom nemen ze nu een hele strook in beslag zodat de gewone bestuurders langer moeten zoeken naar een plaats en niet de mensen met een handicap.