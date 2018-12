Victor Rousseaulaan dicht door grondverzakking RDK

29 december 2018

11u13 0

De Victor Rousseaulaan in Vorst is zeker tot woensdag afgesloten als gevolg van een grondverzakking. Die werd veroorzaakt door een gebarsten waterleiding. Arbeiders van watermaatschappij Vivaqua zijn inmiddels met de herstellingswerken begonnen, maar die zullen enige tijd in beslag nemen. Door de overgang van oud naar nieuw wordt er immers enkele dagen niet gewerkt. Vivaqua verwacht dat de straat ten vroegste woensdag kan heropend worden. Als gevolg van de grondverzakking moet lijn 48 van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB een omleiding volgen tussen de haltes Duden en Hoogte Honderd.