Victor Hortamuseum te gast op Eurantica 22 maart 2018

Brussel De kunstbeurs Eurantica strijkt voor de 37ste keer neer in onze hoofdstad. Dit jaar verwelkomt Eurantica het Horta Museum als prestigieuze gast. Het museum stelt enkele uitzonderlijke stukken uit haar collectie voor op de beurs.

Zo'n negentig galeriehouders en antiquairs stellen in Paleis 1 op de Heizel zowel moderne als klassieke kunst ten toon. Kunstliefhebbers kunnen zich vergapen aan klassieke schilderijen van oude meesters, Belgische en Europese naoorlogse schilderkunst, juwelen, oude meubels en vintage meubilair. Dit jaar staat de kunststad Parijs in de kijker. "Brussel heeft zich de voorbije jaren als Parijse anti-chambre opgesteld", klinkt het bij de organisatie. "Hoewel Londen wordt beschouwd als Europese kunstmarkt, neemt het steeds meer afstand van het continent. In deze context versterkt Parijs haar aantrekkingskracht en profileert zich actief als belangrijkste plek voor de Europese kunsthandel." Nog tot zondag is de prestigieuze kunstbeurs te bezoeken. (DCFS)