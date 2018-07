VGC wil luchtkwaliteit in crèches verbeteren 18 juli 2018

02u43 0 Brussel De VGC zoekt een partner om de binnenlucht in crèches te verbeteren. De lucht wordt te vaak onvoldoende geventileerd, waardoor de kwaliteit achteruitgaat.

Vooral kinderen met astma of aandoeningen aan de luchtwegen zijn gevoelig aan slechte lucht en dat kan dan weer leiden tot hoesten en slijmvorming. Maar ook verontreinigende stoffen in het kinderdagverblijven kunnen nare effecten hebben bij peuters en verzorgsters zoals hoofdpijn of allergieën.





Openbare aanbesteding

"Voor kleine kinderen is schone lucht nog belangrijker dan voor volwassenen", legt staatssecretaris voor Gezin Bianca Debaets uit. "We weten dat baby's en peuters extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging. Daarom gaan we nu ook het binnenklimaat in onze crèches aanpakken." Via de openbare aanbesteding wil de VGC komen tot een beter binnenklimaat in de crèches. Eind 2018 moet de zoektocht naar een partner leiden tot de eerste resultaten. De crèches worden nadien door middel van workshops en nuttige tips aangemoedigd om zelf maatregelen te nemen. (DCFS)