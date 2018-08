VGC wil jonge kinderen elke dag naar school krijgen 29 augustus 2018

02u28 0

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft dinsdag haar campagne Vroege Vogels voorgesteld. Die moet Brusselse ouders sensibiliseren over het belang van peuter- en kleuteronderwijs en moet hen motiveren om hun kind elke dag naar school te sturen. "Die routine is voor veel ouders en kinderen een hele opdracht", zegt Brussels onderwijsminister Guy Vanhengel. "Toch is regelmaat van het grootste belang voor de ontwikkeling en de groeikansen van kinderen." De Vroege Vogels moeten de ouders sensibiliseren over het feit dat hun kinderen in het kleuteronderwijs taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek ontwikkelen waardoor ze ervaring opdoen en zelfstandiger worden. Het campagnemateriaal wordt eind augustus verdeeld over de Nederlandstalige scholen in Brussel. Het bestaat onder meer uit affiches, stempels, heen-en-weerboekjes, tandenborstels en het Vroege Vogel-lied van Kapitein Winokio.