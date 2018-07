VGC krijgt 1.3 miljoen extra 24 juli 2018

02u27 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), verantwoordelijk voor onderwijs, welzijn en cultuur in Brussel, krijgt vanaf 2020 jaarlijks zo'n 1,3 miljoen euro extra van Vlaanderen. Dat staat in het vernieuwde Brusseldecreet dat op de Vlaamse 'superministerraad' werd goedgekeurd.

De vernieuwing van het Brusseldecreet ligt al sinds 2012 op tafel, en minister Gatz voorspelde eerst dat het decreet er al in 2017 zou komen. Met wat vertraging is het decreet nu goedgekeurd. Nieuw is dat de middelen voor de decreten lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid, Stedenfonds en kinderarmoedebeleid overgeheveld worden naar de VGC. "In Vlaanderen droeg de Vlaamse regering deze middelen al in 2016 over aan het Gemeentefonds, en nu gebeurt hetzelfde dus in Brussel", legt Gatz uit. Het gaat om 24,3 miljoen euro. De totale dotatie, zo'n 50 miljoen euro, zal vanaf 2020 met een groeivoet van 3,5% worden geïndexeerd. Dat betekent dat de VGC zo jaarlijks minstens 1,3 miljoen euro extra krijgt. Ook de coördinatie tussen Vlaanderen en de VGC wordt versterkt. Zo komt er een strategisch meerjarenplan.





(DCFS)





