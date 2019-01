Vertraging bij ophaling huisvuil Jasmijn Van Raemdonck

03 januari 2019

10u45 0 Brussel Door een tekort aan personeel bij Net Brussel is er donderdagochtend in verschillende gemeenten vertraging ontstaan bij de ophaling van het huisvuil.

Dat meldt RTL Info. Tijdens de kerstperiode gaan veel medewerkers van Net Brussel met vakantie waardoor de werkende ophaaldiensten de handen overvol hebben om al het huisvuil tijdig weg te werken. Dat uitte zich donderdagochtend ook in het straatbeeld: de gele en blauwe zakken bleven in verschillende gemeenten langer staan dan gewoonlijk. “De situatie is deze ochtend nog een beetje verstoord, aangezien er veel mensen op vakantie zijn. Er is een probleem geweest bij het toezichthoudend personeel”, vertelt woordvoerder van Net Brussel Etienne Cornesse aan RTL.

De bewoners van Ukkel, Vorst, Laken, Neder-Over-Heembeek, Elsene, Sint-Gillis, de kanaalzone en Brussel Stad mogen hun gele en blauwe zakken gewoon op straat laten staan. “Onze diensten komen het huisvuil nog ophalen.”