Verslaafde overvalt twee apothekers WHW

20 december 2018

17u35 0 Brussel Een 46-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar, omdat hij twee apothekers en een politieagente had aangevallen met een mes. De recidivist moet ook tien jaar ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank.

Op 27 april 2018 ging de man een apotheek op het Sint-Pietersplein in Etterbeek binnen en sprong hij over de toonbank. Hij eiste van de apothekeres diazepam (valium), een kalmerings- en slaapmiddel, en bedreigde haar met een mes. Een collega probeerde tussenbeide te komen, maar hij werd door de overvaller gestoken in het been.

Messteken aan agente

Uiteindelijk vluchtte de dader weg met verscheidene dozen van het geneesmiddel en met 365 euro cash geld dat hij uit de kassa ontvreemd had. Een oplettende politieagente zette meteen de achtervolging in maar moest dit bekopen met enkele steekwonden in de schouder. De man kon wel worden opgepakt

Alcoholverslaving

Tijdens het onderzoek bleek dat de man een alcoholverslaving had en al verschillende overvallen in apotheken had gepleegd. Alleen al in 2008 beroofde hij er acht. Hij werd in het verleden al meerdere keren veroordeeld tot alles samen 37 jaar cel. Zijn overval in april werd gepleegd tijdens een penitentiair verlof.