Verschillende Brusselse tunnels afgesloten door technisch probleem: euvel hopelijk hersteld voor ochtendspits WHW

18 februari 2019

20u32 0 Brussel Door een technisch incident zijn zowel de Leopold II-tunnel, de NAVO-tunnel en het tunnelcomplex Louiza/ Stefania volledig afgesloten in beide richtingen.

Het volledige beheerssysteem is uitgevallen. De politie is onderweg om de tunnels ook fysiek af te sluiten. Intussen gaan ook technici ter plaatse om te kijken of de automatische bediening lokaal kan overgenomen worden.

In afwachting daarvan moeten de tunnels absoluut dicht blijven, want indien er rook of brand zou ontstaan, zou dat voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. “Hopelijk kan er vanavond nog een oplossing gevonden worden, zodat de tunnels voor de ochtendspits opnieuw kunnen opengaan”, klinkt het bij Brussel Mobiliteit.