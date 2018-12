Verplicht inburgeringstraject in Brussel vanaf 2020 Jasmijn Van Raemdonck

07 december 2018

17u12 0 Brussel Vanaf 2020 zullen ook nieuwkomers in Brussel verplicht een inburgeringstraject moeten volgen. Dat heeft Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) vrijdag aangekondigd.

In Vlaanderen bestaat de verplichte inburgering voor nieuwkomers al langer. Nieuwkomers, jonger dan 65 jaar, die nog geen drie jaar in België verblijven, moeten daarbij een inburgeringstraject volgen. Dat houdt in dat ze een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus Nederlands moeten volgen. Wie zijn traject met succes afrondt, krijgt een inburgeringsattest.

Verplicht

Hoewel Vlaanderen hier al jaren op aandringt, was er tot nu toe in het Brussels gewest nog geen verplichting om een traject te volgen. Minister Homans heeft nu ook in de hoofdstad een samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bereikt.

Het zal volgens minister Homans aan de gemeenten zijn om de nieuwkomers te informeren over de verplichte inburgering en om er op toe te zien dat de verplichting wordt nagekomen. “Wanneer nieuwkomers weigeren, kan er een boete opgelegd worden van 100 euro tot maximum 2.500 euro”, aldus Homans.