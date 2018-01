Vernieuwde Zinnema heropent deuren 20 januari 2018

02u38 0 Brussel Liefst zes maanden duurde de renovatiewerken in talentenhuis Zinnema. Maar vandaag pakt het cultuurhuis eindelijk uit met een moderne look.

Zes maanden geleden sloot talentenhuis Zinnema, gelegen in de Veeweydestraat in Anderlecht haar deuren voor een grondige opknapbeurt. Hoognodig, want de laatste keer dat het gebouw een make-over kreeg, was in 1991. Met een budget van 779.000 euro ging de ploeg aan de slag. "Zinnema kampte met kapotte klapstoelen, een onaantrekkelijke inkomhal en veel slijtage", zegt directeur Nathalie De Boelpaep.





Aan de ingang werd een houten podium geïnstalleerd en ook het betonnen podium in de foyer werd vervangen door een lichtere houten constructie. Een deel van de inkomhal werd vrijgemaakt voor een binnenterras van 100 vierkante meter. Het café kreeg een modern en strakke look aangemeten. "Tijdens een rondvraag bleek dat jongeren Zinnema niet kenden. Daar had de verouderde infrastructuur veel mee te maken. Mensen durfden niet binnen te komen om ons aanbod te ontdekken. Met een veel lichtere, eenvoudige en gezellige look nodigen we hen opnieuw uit." De verjonging van het interieur is bijgevolg een manifestatie van het nieuwe beleid dat de talenthuis uitdraagt. "Onze moderne ruimtes bieden een veilige plek voor artiesten om hun creativiteit te ontwikkelen. Steeds meer jonge artiesten vinden hun weg naar ons huis", aldus artistiek coördinator Jan Wallyn. Vandaag opent het talentenhuis tijdens 'The Big Reveal' met een gevarieerd aanbod van workshops, voorstellingen en shows.





(DCFS