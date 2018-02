Vernieuwd zwembad VUB officieel geopend 03 februari 2018

Onder heel wat belangstelling werd gisteren het vernieuwde zwembad van de Vrije Universiteit Brussel officieel geopend. Vanaf nu kunnen sportievelingen terecht in twee zwembaden. Een groot zwembad van 25 meter lang en 12 meter breed en een klein zwembad van 13 meter lang op 7 meter breed. De VUB geeft aan dat het zwembad het meest duurzame zwembad in de regio is. Niet alleen kreeg de VUB subsidies van de overheid, ook zo'n 947 personen gaven giften voor de renovatie van het zwembad. Goed voor 140.000 euro. In totaal koste de renovatie acht miljoen euro. (VDBS)