Vernieuwd Voorplein nu al vettig en vuil 26 juli 2018

02u43 0 Brussel Het heraangelegde Sint-Gillisvoorplein werd nog maar pas in mei feestelijk ingehuldigd, of de eerste klachten van vervuiling duiken al op. Gisteren trok een poetsploeg er op uit om alles schoon te schrobben.

Het plein lag er de voorbije dagen besmeurd bij, met ingedroogde vlekken in de tegels.





"De terugkeer van de markt heeft het probleem duidelijk gemaakt", zegt oppositielid Vincent Henderick.





"Zodra de marktkramers hun koopwaar weer inpakken en vertrekken, blijven sporen van vet achter en trekt het sap van geplet fruit in de straatstenen. Het is jammer dat we 3 miljoen in een plein investeerden en het dan zo snel zijn glans verliest." Volgens Henderick heeft de gemeente een vergissing begaan in de keuze van de steen. De lichtblauwe Portugese arduintegels zijn erg vatbaar voor vuil en door de lichte kleur vallen de donkere plekken extra op.





"We hebben extra veegmachines en waterzuigmachines aangekocht om het plein schoon te vegen na elke mark", reageert plaatsvervangende burgemeester Cathy Marcus. "Binnen drie weken komen de nieuwe machines toe en zetten we ze meteen in." Gisteren stak een schoonmaakploeg alvast de handen uit de mouwen. (DCFS)