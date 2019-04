Vermoedelijke steekpartij aan Sint-Katelijneplein Jelle Couder Stéphanie Romans

15 april 2019

22u45 0 Brussel Aan het Sint-Katelijneplein in het centrum van Brussel heeft zich maandagavond een vermoedelijke steekpartij voorgedaan. Een jongeman is naar het ziekenhuis afgevoerd en de politie heeft in de omgeving minstens twee perimeters afgezet.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens getuigen ter plaatse is het slachtoffer een jongeman van tussen de 20 en de 30 jaar oud. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou een wonde aan de nek hebben gehad.

De politie is met meerdere ploegen ter plaatse en heeft minstens twee perimeters afgezet, zowel op het Sint-Katelijneplein als op de Oude Graanmarkt.