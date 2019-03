Vermiste jongeman (21) met mentale handicap gezond en wel teruggevonden HA

05 maart 2019

22u20

Bron: Belga 2 Brussel De 21-jarige man met een mentale handicap uit Sint-Jans-Molenbeek die sinds vanochtend vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de federale politie op Twitter.

Het Brusselse parket had een opsporingsbericht verspreid voor Pascal Otshudiema. De 21-jarige jongeman verliet vanochtend rond 9 uur zijn woning in de Wauters-Koeckxstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daarna ging hij naar het metrostation Zwarte Vijvers in de Schmidtstraat, maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

Maar intussen is de man dus in goede gezondheid teruggevonden, aldus de federale politie.

#FEEDBACK

Pascal OTSHUDIEMA, vermist vandaag uit Molenbeek, werd in goede gezondheid teruggevonden.

Bedankt voor uw medewerking. Federale Politie(@ federalepolitie) link