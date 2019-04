Vermist 15-jarig meisje uit Brussel is terecht Jelle Couder

08 april 2019

10u02

Sirine Van Damme, het 15-jarige Brusselse meisje dat zaterdag als vermist werd opgegeven, is terecht. Dat laat Child Focus weten. Het meisje verkeert in goede gezondheid.

Het meisje verliet vrijdag rond 8 uur haar woonplaats in de Grootgodshuisstraat in Brussel om naar school te gaan. Sindsdien was ze spoorloos. De politie verspreidde zaterdag, op vraag van het Brusselse parket en in samenwerking met Child Focus, een opsporingsbericht.

De federale politie laat nu weten dat het meisje terecht is en in goede gezondheid verkeert.