Vermist: 11-jarige Gabriel 20 februari 2018

02u29 0 Brussel Politie en Child Focus zijn op zoek naar de 11-jarige Gabriel Nicolic. Hij is sinds zondag spoorloos verdwenen.

"Gabriel is afkomstig uit Servië en is zonder zijn familie naar België gekomen", zegt Dirk De Pover, woordvoerder van Child Focus. "Hij is zondag weggelopen uit het opvangcentrum in Steenokkerzeel, waar hij verbleef. Gezien zijn jonge leeftijd beschouwen we dit als een onrustwekkende verdwijning."





Gabriel is 1,55 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Hij heeft zwart haar en bruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwart jasje, een blauwe jeans en zwarte sportschoenen. Wie meer informatie heeft, kan Child Focus contacteren via het gratis nummer 116.000. (VDBS)