Vermeend overspel leidt tot steekpartij Vechtersbazen riskeren 2 en 8 jaar cel WHW

10 december 2018

13u14 0 Brussel Twee mannen riskeren twee en acht jaar cel voor een gewelddadige ruzie. Een van de twee beklaagden diende drie messteken toe omwille van een roddel.

Twee liefdesrivalen gingen op 7 december van vorig jaar door het lint op de Waversesteenweg. Claude M. had Andry B. publiekelijk beschuldigd van overspel met zijn vriendin . De beschuldigingen zorgden voor een hevige discussie die uitmondde in een vechtpartij.Toen omstaanders tussenbeide probeerden te komen, nam Claude M. een mes uit een snackbar en diende hij drie messteken toe. Beide beklaagden werden toen naar het ziekenhuis gebracht, alvorens gearresteerd te worden. B. riskeert twee jaar cel voor slagen en verwondingen, Claude M. riskeert zes jaar daarbovenop voor poging tot moord. Volgens het parket had hij de intentie om zijn rivaal te doden.