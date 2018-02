Verloederd treinstation krijgt nieuwe bestemming 17 februari 2018

02u41 0 Brussel Al jaren staat het oude goederenstation vlak bij Tour&Taxis te verkommeren. De Haven van Brussel, eigenaar van het station, zoekt nu huurders die een nieuwe bestemming voor het pand willen uitstippelen.

Toen de Haven van Brussel het oude goederenstation tien jaar geleden kocht, was het al in erbarmelijke staat. Na enkele mislukte pogingen, wil de Haven nu op zoek naar huurders die het station nieuw leven zullen inblazen. "Het is een beschermd pand, met een grote patrimoniale waarde", aldus Sylvain Godfroid, woordvoerder van de Haven. "Omdat het niet geklasseerd staat, kan het zonder problemen uitgebaat worden. Als beschermd gebouw moet de gevel natuurlijk wel behouden blijven en mag het niet zomaar afgebroken worden."





Renoveren

De Haven heeft in het verleden al verwoede projecten georganiseerd om het gebouw een tweede leven te schenken, maar daar kwam telkens verzet tegen. "Het is de bedoeling dat de huurders het station renoveren, en het eindelijk opnieuw een functie geven. Idealiter wordt het een horecazaak of dergelijke. Met de komst van het Citroënmuseum en de herwaardering van de site Tour&Taxis, leeft de buurt helemaal op. Een eet- of drinkgelegenheid zou het hier ongetwijfeld goed doen."





Ook de andere terreinen rondom het station worden verhuurd, maar daarvoor zoekt de Haven projectleiders met een industriële of havengebonden activiteit. "De achterzijde van het station blijft wel toegankelijk voor het publiek. Het stuk grond zal een groen karakter krijgen", aldus Godfroid.





Kandidaten kunnen nog tot eind maart hun project indienen. Daarna kiest de Haven de meest geschikte uitbater. Ze hoopt dit jaar van start te gaan met het nieuwe project. (DCFS)