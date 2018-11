Verkrachters moeten vier en vijf jaar de cel in WHW

07 november 2018

16u08 0 Brussel Twee twintigers moeten respectievelijk vier en vijf jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje.

De feiten dateren van maart 2013. Het slachtoffer had net een relatie met beklaagde J.F. achter de rug, maar had ingestemd om hem nog eens te ontmoeten in zijn appartement aan het Jourdanplein. Onderweg kwam ze een vriend van F. tegen, die haar naar een ander appartement meetroonde. Daar wachtten F. en nog een andere vriend haar op. Ze werd er verkracht door haar ex-vriend, waarna ook zijn kompaan seksuele diensten van haar eiste.

Vrijspraak voor derde beklaagde

De twee hoofddaders lieten verstek gaan voor hun proces, en werden veroordeeld tot vier en vijf jaar cel. De jongeman die het slachtoffer naar haar verkrachters leidde, riskeerde dan weer twee jaar cel met uitstel. Volgens het Openbaar Ministerie speelde hij een ‘niet-onbelangrijke rol’ in de feiten. Maar de rechtbank sprak hem vrij. “De derde beklaagde wist niet wat zijn twee vrienden van plan waren”, klonk het.