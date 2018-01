Verkrachter opnieuw veroordeeld 25 januari 2018

02u27 0 Brussel "Verkrachting? Maar neen, ik heb haar niet gedwongen", was de uitleg van een Brusselse twintiger nadat hij in het voorjaar van 2016 beschuldigd werd van verkrachting.

Volgens het slachtoffer, een 16-jarig meisje, had de man zich aan haar trachten te vegrijpen in de buurt van de Beurs. Zo zou hij haar betast hebben en geprobeerd hebben haar te verkrachten. De beklaagde bleef erbij dat hij avances had gemaakt bij het meisje en dat ze er op was ingegaan. Alles gebeurde volgens hem met haar toestemming. "Al was ik zo dronken dat ik het allemaal niet meer goed weet", voegde hij eraan toe. Het slachtoffer, hierin gesteund door getuigen, beweerde echter het tegendeel. Bovendien bleek de beklaagde in 2013 al eens veroordeeld te zijn geweest....voor verkrachting. De rechter geloofde dan ook niets van zijn versie en veroordeelde hem tot een celstraf van 5 jaar. (WHW)