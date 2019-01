Verkopers van valse reizen worden vervolgd WHW

11 januari 2019

11u31 0 Brussel Het Brussels parket vervolgt drie zaakvoerders van een malafide reisbureau. De drie zouden gedurende vijf jaar valse reizen hebben verkocht. In 2013 kwam de fraude aan het licht. Er zouden zo’n 115 families getroffen zijn.

Het reisbureau Jet Travel in Schaarbeek ging in april 2013 failliet, maar de zaakvoerders bleven reizen verkopen. De gedupeerde klanten zagen hun reis in het water vallen en hun geld in rook opgaan. In totaal zouden 115 families getroffen zijn, goed voor zo’n 175.000 euro aan schadeclaims, schrijft de krant La Dernière Heure.

De hele zaak krijgt nu en stevig juridisch staartje. Het parket gaat de drie zaakvoerders van het reisbureau, twee mannen en een vrouw, vervolgen. Ze worden beticht van valsheid in geschrifte, geldverduistering en inbreuken tegen de wet op faillissementen. De fraude zou geduurd hebben van 4 juli 2012 tot 24 augustus 2013.

Het pand op de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek was niet het enige malafide reisbureau van het trio. Zo zou het overkoepelende bedrijfje Efes Voyages, op de Haachtsesteenweg, mee in de zwendel betrokken zijn. Verschillende families hebben zich volgens de krant ook al burgerlijke partij gesteld.