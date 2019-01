Verkoop tweedehandsvoertuigen stijgt in Brussel WHW

18 januari 2019

18u52 0 Brussel De Vlamingen hebben vorig jaar 1,7 procent minder tweedehandsvoertuigen gekocht. Er werden er 355.523 ingeschreven, tegenover 361.524 in 2017. In Wallonië en Brussel waren er daarentegen toenames met respectievelijk 0,6 procent en 1,3 procent.

De totale Belgische tweedehandsmarkt daalde vorig jaar met 0,6 procent tot 657.377 inschrijvingen. Dat meldt AutoScout24 België. De tweedehandsmarkt kreeg in de laatste twee maanden van 2018 het meest te kampen met dalingen (-5,1 procent in november en -7,1 procent in december).

Wallonië koploper

De Walen kopen het vaakst een tweedehandswagen. Per duizend inwoners werden er in Wallonië 66,5 tweedehandsvoertuigen verkocht. In Vlaanderen waren dat er 56 per duizend inwoners en in Brussel 52,3.“Ondanks de grote verstoringen op de automarkt is de tweedehandsmarkt in 2018 redelijk stabiel gebleven”, zegt Vincent Hancart van AutoScout24 België. “Dit dankzij de overgang van diesel- naar benzinemotoren zonder groot volumeverlies. Hierdoor is de markt geëvolueerd, waarbij nu de voorkeur wordt gegeven aan jonge tweedehands voertuigen met benzinemotoren, ten koste van oudere dieselmotoren. Die laatsten zijn steeds minder populair bij Belgen die op de strenge reglementeringen en nieuwe LEZ-zones anticiperen en de voorkeur geven aan minder vervuilende voertuigen die beter beantwoorden aan hun mobiliteitsbehoeften.”

Diesel daalt

Het aantal ingeschreven tweedehandse diesels daalde vorig jaar met 6,4 procent, ten gunste van de inschrijvingen van benzinewagens, die met 7,6 procent toenamen. De hybride blijft groeien in de tweedehandsmarkt (+25,4 procent), maar nog steeds met een laag volume. Tweedehands elektrische auto’s zijn volgens Autoscout24 “nog steeds anekdotisch”.