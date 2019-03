Verkoop Rolex leidt tot gewelddadige overval: politie pakt drie verdachten op WHW

12u11 0 Brussel Drie verdachten zijn opgepakt voor een gewelddadige overval die plaatsvond op 30 januari in Sint-Gillis. De verdachten zouden twee schoten gelost hebben in de richting van het slachtoffer.

Het slachtoffer had zijn Rolex-horloge te koop aangeboden via het internet en begaf zich op 30 januari naar een café in Sint-Gillis om het te verkopen. De verkoop draaide echter uit op een gewelddadige overval. Een van de daders ging aan de haal met zijn horloge, bankkaarten, een som geld en sleutels van een kluis.

Die vluchtte dan naar een auto, waar twee kompanen opwachtten. Terwijl ze wegreden losten ze nog twee schoten in de richting van het slachtoffer. Op dezelfde dag nog vonden de speurders van de politie de auto terug in Etterbeek. Daar werden alle bezittingen, behalve het geld, teruggevonden.