Verkeer stilgelegd voor Herdenkingsdag WHW

18 november 2018

11u36 0 Brussel Omstreeks 11 uur is het verkeer ter hoogte van de Haachtsesteenweg ter hoogte van de Sint-Servaaskerk stilgelegd. De actie kaderde in het licht van de Internationale Herdenkingsdag. Gedurende 218 seconden, één seconde voor elk zwaargewond en dodelijk slachtoffer op Brusselse wegen in 2017, werden de weggebruikers geweerd van het kruispunt.

Rondpunt vzw organiseert voor het vijfde jaar op rij deze Internationale Herdenkingsdag. Dit in samenwerking met Over-Hoop en OVK–SAVE. Na vier jaar stilstaan in Vlaamse provincies, is het dit jaar de beurt aan Brussel. Als hoofdstad van België ontving Brussel 229.000 Vlaamse beroepsactieve pendelaars in 2017. Het overgrote merendeel verplaatst zich hiervoor met de auto (Bron: BISA). “We staan dit jaar stil in Brussel omdat we bij Rondpunt ook die pendelaars niet willen vergeten. We stellen vast dat er in 2017 een stijging is van 23% bij het aantal zwaargewonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit terwijl in de andere gewesten sprake is van een daling. We willen met deze herdenking zichtbaar maken hoeveel levens dagelijks geraakt worden door het verkeer en vragen om solidariteit.”, aldus Joke Castelein, woordvoerder van Rondpunt vzw.

25 jaar wereldwijd herdenken

De actie sluit aan bij initiatieven over heel de wereld. Elke derde zondag van november is het namelijk World Remembrance Day. Op die dag staat de herdenking van alle gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers en hun families centraal. En dit al 25 jaar lang. Gedurende deze 25 jaar, lieten meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd het leven in het verkeer en meer dan een miljard mensen raakten gewond.