Verhuis dreigt voor kunstencentrum Recyclart 23 januari 2018

02u26 0 Brussel Het voortbestaan van het populaire kunstencentrum Recyclart komt in het gedrang. De huidige lokalen onder het station Kapellekerk zijn onvoldoende brandveilig, waardoor de vzw dreigt uitgezet te worden. "Een tijdelijke verhuis is mogelijk nodig, maar Recyclart keert sowieso terug naar hun lokalen", belooft de stad Brussel.

De lokalen van vzw Recyclart zelf zijn voldoende beveiligd. Maar eigenaars Infrabel en de NMBS stelden bij een veiligheidsstudie vast dat de strengere eisen om ook de spoorinfrastructuur te vrijwaren bij een mogelijke brand, door de creatieve hub en de stad Brussel onvoldoende werd opgevolgd. Daarom besloot de NMBS de contractuele overeenkomst van de locatie met de stad, die de lokalen aan Recyclart verhuurt, niet te vernieuwen. "Als de lokalen eind februari niet aan de technische normen voldoen, mogen we onze activiteiten niet in onze huidige zalen verderzetten", zegt Amber Meulenijzer van Recyclart. "Als we verplicht worden ons boeltje te pakken, hebben we geen alternatieve locatie. Een ramp, want we hebben nog een heleboel activiteiten op het menu staan."





Maar de stad Brussel beweert dat de oplossing binnen handbereik ligt. "We zijn samen met Infrabel aan tafel gaan zitten", zegt schepen van Stedelijke Herwaardering en Burgerparticipatie David Weytsman. "Samen hebben we afspraken gemaakt over de nodige werkzaamheden, die in de loop van het jaar van start gaan. Het probleem waarover we ons daarbij moeten buigen, is hoe Recyclart tijdens de werkzaamheden operationeel kan blijven. Er liggen twee mogelijkheden op tafel. Ofwel moet Recyclart gedurende zes maanden een ander onderkomen vinden. Uiteraard helpen we hen dan met het zoeken van de ideale locatie. Maar idealiter mogen ze gewoon op post blijven tijdens de werken. Of dat mogelijk zou zijn, moeten we nog onderzoeken." (DCFS)