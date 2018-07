Verhoogde premies om gronden te saneren 26 juli 2018

02u43 0 Brussel Het Brussels Gewest gaat 3 miljoen euro - dubbel zoveel als vroeger - investeren in de sanering van vervuilde bodems.

In onze hoofdstad is een goede vierhonderd hectare grond nog altijd verontreinigd, en daar wordt de Brusselaar meermaals aan blootgesteld. De doelstelling is nu om dat tegen 2029 allemaal weg te werken. Daarom heeft het Brussels Gewest besloten om honderd procent van de grondonderzoekskosten te betalen, en veel meer tussen te komen in de effectieve saneringskosten.





Er wordt ook meer geld vrijgemaakt: van 1,5 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Rechtspersonen kunnen tot 60.000 euro steun krijgen, natuurlijke personen tot 90.000 euro. "Dit nieuwe besluit zet een onrechtvaardige situatie recht", zegt minister van Leefmilieu Céline Fremault. "Er is namelijk geen enkele reden waarom een grondeigenaar de hoge kosten van saneringswerken op zich moet nemen, terwijl hij niet zelf verantwoordelijk is voor die verontreiniging."





(DCFS)