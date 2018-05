Vergeten helden opnieuw geëerd met gedenkplaatjes SCHOLEN OVERWEGEN PETER TE WORDEN VAN SOLDATENGRAF FREYA DE COSTER

03 mei 2018

02u34 0 Brussel Vijf Brusselse scholen hebben gisteren samen met Koning Filip en Brussels burgemeester Philippe Close het graf van de gebroeders Halleux geëerd. De broers sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en krijgen nu eindelijk een gedenkplaatje. Het graf zoekt wel nog een meter of peter.

Met het adoptieproject en de gedenkplaat wil het War Heritage Institute de 6.000 graven van 'vergeten helden' redden. "In totaal vielen zo'n 41.000 Belgische soldaten in de Eerste Wereldoorlog. De meeste van hen kregen een rustplaats op een militaire begraafplaats, maar voor 9.000 van hen besloot de familie om hen te repatriëren naar hun eigen dorpje", zegt Franky Bostyn van War Heritage Institute.





Niet beschermd

Het probleem is dat de graven op gemeentelijke begraafplaatsen niet dezelfde bescherming genieten als militaire graven. "Zodra de concessie afloopt, er geen naaste familie meer overblijft of de gemeente besluit de graven te verwijderen, gaan ze voorgoed verloren. Zo zijn al zeker 3.000 graven van gesneuvelde soldaten verdwenen", aldus Bostyn.





Inventaris

Het War Heritage Institute richtte daarom het project 'onze vergeten helden' op. Na jaren onderzoek verzamelden ze alle locaties van de graven over heel België. Die goten ze in een inventaris. "Op elk graf brengen we een gedenkplaatje aan, want ook deze helden verdienen het herinnerd te worden. Ten tweede kunnen individuen of verenigingen een graf adopteren. Als peter of meter zijn ze verantwoordelijk voor de laatste rustplaats van een soldaat. Ze kunnen een bloemetje neerleggen, of aan de alarmbel trekken als de steen ligt te verkommeren."





Inleefdag

Het familiegraf van de Halleux-broers kreeg als eerste een gedenkplaatje. Beide broers sneuvelden tijdens de oorlog en werden door hun familie in Brussel begraven. Hun graf heeft momenteel nog geen meter of peter, maar de aanwezige scholen overwegen zich kandidaat te stellen. Vijf Brusselse klasjes werden alvast uitgenodigd om de gedenkplaat en bloemen neer te leggen. "Maandag beleefden onze leerlingen een heuse WOI-inleefdag", zegt lerares Ellen Vandevenne van basisschool Kakelbont uit Laken. "De kinderen verkleedden zich en speelden de vier jaren van de oorlog na. We knutselden klaprozen en samen filosofeerden we over wat het betekent om held te zijn."





"Iedereen kan een held zijn", las leerling Bill Huygebaert voor tijdens de ceremonie. "Wie stoer of slim is of een superschurk kan verslaan, is een held. Een voetballer, acteur, maar ook onze grootvaders. Mijn grootste held is mijn overgrootvader. Hij stierf tijdens de wereldoorlog. Ik zou het super vinden als ook hij een herinneringsplaatje krijgt."