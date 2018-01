Verdwenen borstbeeld Leopold II teruggevonden 02u32 0 Baert Marc Een replica gemaakt uit zaden neemt voorlopig de plaats van het originele borstbeeld in.

Het borstbeeld van Leopold II is terecht. Midden vorige week hadden activisten het van zijn sokkel gehaald, maar intussen is het in hetzelfde Dudenpark teruggevonden. Ondertussen staat er een replica op de sokkel. Een kunstenaar maakte namelijk een beeld uit verschillende graansoorten.





Het waren activisten van het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED) die het borstbeeld van Leopold II in de nacht van woensdag op donderdag van zijn sokkel in het Dudenpark haalden. Afgelopen weekend trof de parkwachter het beeld in het struikgewas in hetzelfde park aan. De buste van Leopold II werd vervolgens opgehaald door de politie. Op het eerste gezicht is het beeld niet beschadigd, al zal het wel nog grondig onderzocht worden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Verwacht wordt dat het binnen een à twee maanden opnieuw op zijn plaats staat.





Tot dan prijkt er echter een replica op de sokkel. Nadat Marc-Jean Ghyssels, burgemeester van Vorst, afgelopen week via Facebook een oproep aan de dieven deed om het borstbeeld terug te brengen, schoot een kunstenaar in actie. Hij maakte met allerlei graansoorten een buste van Leopold II en plaatste het vervolgens op de sokkel.





(RDK)