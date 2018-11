Verdubbeling fietsagenten in zicht WHW

17 november 2018

13u53 0 Brussel Burgemeester Philippe Close (PS) wil het aantal agenten op de fiets verdubbelen. Momenteel telt de fietsbrigade van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene 41 agenten.

“Wij willen het aantal fietsagenten verhogen naar honderd”, zegt burgemeester van de Stad Brussel Philippe Close (PS) in Le Soir. “In het begin van de jaren 2000 werd de fietsbrigade beschouwd als een gadget. Maar vandaag de dag bewijzen de brigades hun nut”, aldus Close. Korpschef Michel Goovaerts reageert enthousiast. “In het begin waren de fietsbrigades een noodzakelijke oplossing voor het probleem van mobiliteit. Met de ontwikkeling van de voetgangerszone en de evolutie van het verkeer, is deze nood alleen maar groter geworden”, zegt Goovaerts in de krant.

Steun van Gewest

De Brusselse regering steunt Close alvast. “Een groot deel van de komende subsidies voor de politiezones zal bestemd zijn voor de aankoop van fietsen en materiaal”, klinkt het bij Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V). In september dit jaar kondigde het Gewest aan dat het 1,2 miljoen euro zal vrijmaken om de fietsbrigades te ondersteunen. Op dit moment hebben vier Brusselse politiezones fietsbrigades: Brussel-West (8 agenten), Brussel Hoofdstad-Elsene (41 agenten), Montgomery (15 agenten) en de politiezone Noord (5 tot 10 agenten).