Verdediging cipiers verbolgen over gevorderde straffen WHW

23 januari 2019

19u10 0 Brussel De advocaten van de 22 cipiers van de gevangenis van Vorst die terechtstaan voor herhaaldelijk wangedrag tegen gedetineerden hebben in hun pleidooien fel uitgehaald naar het openbaar ministerie.

“Hallucinant” en “fel overdreven”, klonk het maandag al bij de verschillende advocaten van de beklaagden na de vordering van het parket. Deze vordering wasdan ook ingeslagen als een bom. Tegen drie beklaagden werd een effectieve celstraf van 3 jaar gevorderd. Anderen riskeerden dan weer celstraffen tussen de 6 maanden tot 4 jaar. De verschillende incidenten die het openbaar ministerie had aangehaald worden in de pleidooien dan ook gekaderd. Oussama B. hangt 3 jaar boven het hoofd. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een strafexpeditie tegen een gevangene die eerder op de dag ‘moeilijk’ had gedaan. “Hij behoorde zelfs niet tot de groep die problemen met het slachtoffer had gehad eerder die dag”, aldus zijn advocate Nathalie Gallant, “zijn overste had hem gezegd dat er een interventie nodig was en dat hij een schild moest meebrengen. Hij heeft gewoon zijn overste gehoorzaamd. De gevangene bij wie die interventie nodig was kende hij niet. Ook de leden van die strafexpeditie kende hij niet.” Om deze reden wordt de vrijspraak van de man gevraagd.