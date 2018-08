Verdachte van brandstichting vrijgelaten 13 augustus 2018

02u24 0 Brussel De 20-jarige vrouw die was opgepakt na een zware brand in Sint-Joost-ten-Node, is na verhoor door het parket vrijgelaten.

De vrouw werd donderdag opgepakt na een vermoedelijk aangestoken woningbrand in de Dwarsstraat waarbij vier personen gewond waren geraakt.





Het vuur in de woning brak omstreeks 3.30 uur uit, op de tweede verdieping van het pand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw en had het vuur zich al verspreid naar de derde verdieping. Door vallende brandende brokstukken vatte ook een lager gelegen plat dak vuur. De brandweer kon vier mensen uit het gebouw bevrijden, twee via de traphal en twee via een brandladder. Die vier personen hadden brandwonden opgelopen en heel wat rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis overgebracht.





Al snel rees het vermoeden dat de brand opzettelijk was aangestoken, onder meer omdat er sprake zou zijn van verschillende brandhaarden. De politie Brussel Noord kon vlakbij ook een verdachte oppakken, de 20-jarige A.Q.-W, maar die werd dus nu na verhoor door het parket vrijgelaten. (DBS)